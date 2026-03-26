Le grand magasin Seibu de Shibuya, présent depuis 1968, fermera ses portes

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La société Sogo & Seibu a annoncé mercredi la fermeture, fin septembre, de son grand magasin Seibu situé à Shibuya.

Cette décision fait suite à l’échec des négociations avec le propriétaire du site concernant la prolongation du bail et le réaménagement des lieux.

Ouvert en 1968 dans un quartier longtemps considéré comme un haut lieu de la culture jeune, le magasin de Shibuya constituait un pilier du réseau de l’enseigne. Ces dernières années toutefois, il enregistrait des pertes récurrentes.

La fermeture concerne les bâtiments A, qui abrite notamment l’espace alimentaire, et B, dédié aux enseignes de mode et d’articles divers, ainsi qu’un parking.

En revanche, le bâtiment Loft, propriété de l’entreprise, et le bâtiment Movida, qui accueille un magasin Muji, resteront ouverts.

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