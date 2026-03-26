Éruption du mont Fuji : la première réunion s’est tenue sur les mesures à prendre à Tokyo

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Le Bureau du Cabinet du Japon et la préfecture de Tokyo ont tenu mercredi la première réunion d’un conseil chargé d’examiner les mesures à prendre en cas de retombées de cendres volcaniques sur la région métropolitaine, dans l’hypothèse d’une éruption du mont Fuji.

Les participants ont convenu de réfléchir, en prenant Tokyo — forte d’environ 14 millions d’habitants — comme cas d’étude, aux moyens de maintenir le fonctionnement des infrastructures essentielles, telles que les transports ferroviaires et routiers ainsi que les réseaux de communication. L’objectif est également d’assurer la continuité de l’approvisionnement en marchandises tout en permettant aux habitants de poursuivre, autant que possible, leur vie quotidienne.

Le conseil prévoit de créer plusieurs groupes de travail consacrés notamment au maintien des activités quotidiennes, à la diffusion d’informations auprès de la population et à la gestion des cendres volcaniques. Le mont Fuji s’étend sur les préfectures de Shizuoka et de Yamanashi, cette dernière étant limitrophe de Tokyo.

Une fois les mesures concrètes étudiées par ces groupes, le conseil se réunira de nouveau au cours de l’exercice 2026, qui débutera le mois prochain.

Outre Tokyo, l’instance réunit également des représentants des préfectures voisines de Saitama, Chiba et Kanagawa, ainsi que des responsables d’opérateurs ferroviaires, de compagnies d’électricité et d’entreprises de télécommunications.

(Lire aussi : Les éruptions historiques du mont Fuji)

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