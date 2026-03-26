Un ex-membre d’Al-Qaïda renvoyé devant les procureurs pour l’explosion d’un avion au-dessus d’Okinawa

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Mercredi, la police de la préfecture d’Okinawa a transmis au parquet un dossier visant Ramzi Yousef, ancien haut responsable du réseau terroriste Al-Qaïda. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’enquête sur une explosion survenue en 1994 à bord d’un avion, qui avait coûté la vie à un passager japonais.

Âgé de 57 ans et de nationalité irakienne, Yousef est soupçonné d’avoir déclenché un engin explosif à bord d’un vol de Philippine Airlines reliant Manille à l’aéroport international de Narita, près de Tokyo. L’explosion s’est produite le 11 décembre 1994 vers 11 h 30, alors que l’appareil survolait les îles Daitô, dans la région d’Okinawa (photo ci-dessus).

Un employé japonais de 24 ans a été tué et dix autres personnes blessées. L’avion transportait au total 293 passagers et membres d’équipage.

Cette initiative marque la clôture définitive de l’enquête des autorités japonaises sur cette affaire, Yousef ayant déjà été condamné à la réclusion à perpétuité aux États-Unis.

Les enquêteurs l’ont récemment identifié comme suspect après avoir interrogé des passagers, analysé les débris de l’appareil et échangé des informations avec leurs homologues américains et philippins.

Le suspect était recherché par le FBI pour son implication dans l’attentat du World Trade Center de février 1993. Il a été arrêté au Pakistan deux ans plus tard, puis extradé vers les États-Unis, où un tribunal fédéral l’a condamné à la réclusion à perpétuité en tant que principal instigateur de l’attaque.

Il est également soupçonné d’avoir projeté l’assassinat du Jean-Paul II lors de sa visite aux Philippines en janvier 1995, ainsi que d’avoir conçu l’opération Bojinka, qui visait à faire exploser douze avions de ligne américains en Asie. L’attentat contre l’appareil de Philippine Airlines est considéré comme une répétition générale de ce projet.

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