Le premier hôtel au monde fonctionnant à l’hydrogène a ouvert au Japon

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Un hôtel fonctionnant principalement à l’hydrogène a été inauguré mercredi à Namie, dans la préfecture de Fukushima, au nord-est du Japon.

Selon son exploitant, la société Date Juki, spécialisée dans la location d’engins de chantier et le transport de marchandises, il s’agirait d’une première mondiale.

La municipalité de Namie, qui ambitionne de développer une communauté tournée vers l’usage de l’hydrogène, abrite déjà l’une des plus importantes installations de production au monde dans ce domaine.

L’établissement se présente comme une maison individuelle construite à proximité d’une station d’hydrogène exploitée par l’entreprise. Lorsque celle-ci est en activité, l’hydrogène est acheminé par canalisation vers les piles à combustible, le chauffe-eau et même le barbecue, alimentant ainsi l’ensemble des équipements.

La nuit, lorsque la station est à l’arrêt, l’hôtel fonctionne grâce à de l’électricité issue de sources renouvelables. L’hébergement est limité à une seule réservation par jour — pour deux personnes —, au tarif de 97 000 yens (environ 520 euros).

Date Juki espère séduire des clients en présentant cet hôtel comme une illustration concrète d’un mode de vie reposant principalement sur l’hydrogène.

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