[Vidéo] Le musée Edo-Tokyo a rouvert après quatre ans de rénovation

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Le musée Edo-Tokyo, dédié à l’histoire de la capitale japonaise, a rouvert ses portes le 31 mars, après quatre années de rénovation. La visite propose désormais de nombreux contenus numériques et immersifs, de nouvelles reconstitutions de scènes de vie à l’époque d’Edo (1603-1868), une reconstitution grandeur nature du magasin Hattori (ancêtre de Seiko) à Ginza et des expositions permanentes élargies, entre autres.

Informations

Adresse : 1-4-1 Yokoami, Sumida-ku, Tokyo

Horaires : de 9 h 30 à 17 h 30

Tarifs : adultes 800 yens ; étudiants 400 yens ; lycéens 300 yens ; gratuit pour les collégiens et les enfants

Site officiel du musée (en anglais)

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