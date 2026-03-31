[Vidéo] Le musée Edo-Tokyo a rouvert après quatre ans de rénovation

Vidéos Tourisme

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Le musée Edo-Tokyo, dédié à l’histoire de la capitale japonaise, a rouvert ses portes le 31 mars, après quatre années de rénovation. La visite propose désormais de nombreux contenus numériques et immersifs, de nouvelles reconstitutions de scènes de vie à l’époque d’Edo (1603-1868), une reconstitution grandeur nature du magasin Hattori (ancêtre de Seiko) à Ginza et des expositions permanentes élargies, entre autres.

Informations

  • Adresse : 1-4-1 Yokoami, Sumida-ku, Tokyo
  • Horaires : de 9 h 30 à 17 h 30
  • Tarifs : adultes 800 yens ; étudiants 400 yens ; lycéens 300 yens ; gratuit pour les collégiens et les enfants 
  • Site officiel du musée (en anglais)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]

tourisme musée Actu vidéo