Une femme tuée au couteau dans un Pokémon Center de Tokyo

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Une femme a été mortellement poignardée jeudi dans le complexe commercial Sunshine City, situé dans le quartier d’Ikebukuro. L’agresseur s’est ensuite donné la mort.

Les faits se sont déroulés au Pokémon Center, une célèbre boutique de produits dérivés située au deuxième étage du bâtiment. Un appel d’urgence signalant la présence d’un homme armé d’un couteau a été passé vers 19 h 15.

Selon la police métropolitaine de Tokyo, un homme de 26 ans a attaqué une employée du magasin, âgée de 21 ans, la poignardant à plusieurs reprises, notamment au cou, avant de se blesser lui-même au niveau du cou.

Tous deux ont été transportés à l’hôpital, où leur décès a été confirmé.

Le magasin était ouvert au moment des faits, et une centaine de personnes, dont des enfants et des touristes étrangers, s’y trouvaient. L’homme, entré seul, s’est dirigé vers la victime avant de passer à l’acte, puis de se tuer.

L’assaillant, qui était l’ancien compagnon de la jeune femme, avait déjà été appréhendé par les autorités pour des actes assimilables à du stalking, ont dit les enquêteurs.

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