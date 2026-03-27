Immigration : le Japon exigera des étrangers 10 ans de résidence pour pouvoir demander la nationalité

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À partir du 1er avril, le Japon imposera une durée de résidence de dix ans aux étrangers souhaitant obtenir la nationalité japonaise, a annoncé vendredi le ministre de la Justice, Hiraguchi Hiroshi (photo).

Jusqu’à présent, la loi sur la nationalité exigeait une résidence d’au moins cinq ans. Le ministère a décidé de durcir cette condition en modifiant son application, sans pour autant réviser le texte de loi lui-même.

Ce changement s’inscrit dans un ensemble de mesures globales visant à encadrer l’intégration des étrangers, adoptées en janvier, après des critiques soulignant l’incohérence avec la règle des dix ans requise pour obtenir le statut de résident permanent.

La loi sur la nationalité prévoit par ailleurs, parmi les conditions d’octroi, une conduite irréprochable ainsi que la capacité à subvenir à ses besoins.

Le gouvernement entend également renforcer les critères en exigeant des candidats qu’ils déclarent leur situation en matière de paiement des impôts sur les cinq dernières années, ainsi que leurs cotisations à l’assurance sociale sur les deux dernières années.

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