Décès de Tsuge Yoshiharu, grand nom du manga sombre et tragique « gekiga »

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Tsuge Yoshiharu, figure majeure du manga d’auteur et notamment connu pour La Vis (1968), est décédé le 3 mars dans un hôpital de Tokyo, des suites d’une pneumonie par aspiration. Il avait 88 ans. L’information a été relayée le 27 mars.

Né dans la capitale, il avait commencé à travailler dans une usine après l’école primaire, avant de commencer sa carrière de mangaka en 1955.

Aux côtés de Tezuka Osamu, il est reconnu comme une figure mondiale du manga, qui a influencé de nombreux artistes. Assistant pendant un temps de Mizuki Shigeru, le mangaka spécialisé dans les créatures du folklore japonais, Tsuge contribue à développer grandement le gekiga (littéralement « dessins dramatiques »), avec d’autres artistes comme Tatsumi Yoshihiro (1935-2015). Il s’agit d’un genre de manga destiné à un public mature, où le tragique et la noirceur sont les éléments principaux.

Ses œuvres explorent en effet fréquemment des thèmes comme le sentiment d’aliénation et l’absurdité de l’existence humaine. Il a également signé des essais et des mangas consacrés au voyage et aux sources thermales.

Tsuge est également l’un des premiers auteurs à créer des mangas à thème hautement autobiographique : à travers ses dessins, il a exorcisé ses longues périodes de dépression.

Bien qu’il se soit retiré de la scène depuis la seconde moitié des années 1980, sa notoriété n’a cessé de croître ces dernières années, notamment en Europe et aux États-Unis.

Après L’Homme sans talent (1985-1986) paru en 2004 en français, une anthologie de ses œuvres est sortie aux éditions Cornelius, avec entre autres son manga phare intitulé La Vis (1968), qui raconte l’errance d’un garçon dans une ville énigmatique. Son style avant-gardiste lui a valu un public fervent et durable. La Vis (titre original : Nejishiki) avait été à l’origine publié dans la revue mensuelle de manga Garo.

Le jury du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême lui a décerné en 2020 un Fauve d’honneur pour l’ensemble de son œuvre.



Tsuge Yoshiharu photographié en 1992

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