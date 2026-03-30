Takanawa Gateway City, un nouveau complexe inauguré au cœur de Tokyo

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La compagnie ferroviaire JR East a inauguré samedi Takanawa Gateway City, un vaste complexe réaménagé.

Ce nouveau pôle accueille notamment trois installations inédites, dont un centre culturel ainsi que des logements locatifs haut de gamme.

Ce projet ambitieux vise à stimuler la croissance urbaine en tirant parti de l’accès direct à la gare de Takanawa Gateway, desservie par la ligne Yamanote, ainsi que de ses 9,5 hectares idéalement situés au cœur de la Tokyo.

La cérémonie d’inauguration a réuni plusieurs personnalités, parmi lesquelles le président de JR East, Fukasawa Yuji, et la gouverneure de Tokyo, Koike Yuriko.

Le même jour, l’entreprise a également inauguré son nouveau complexe, Oimachi Tracks, dans la zone voisine de Shinagawa.

Édifié sur l’ancien site d’un dépôt ferroviaire, Takanawa Gateway a déjà vu deux de ses bâtiments ouvrir leurs portes il y a un an, attirant depuis environ 60 000 visiteurs par jour. Des espaces dédiés aux échanges entre start-up et investisseurs y ont également été aménagés, afin de favoriser l’émergence de nouvelles entreprises.

Avec l’ouverture complète du complexe, la fréquentation devrait atteindre près de 100 000 visiteurs quotidiens.

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