Une ancienne maire inculpée pour avoir falsifié son diplôme universitaire

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Takubo Maki, ancienne maire de la ville d’Itô (préfecture de Shizuoka), a été inculpée lundi pour des faits présumés de fraude académique, notamment pour violation de la loi sur l’autonomie locale. Elle n’a toutefois pas été arrêtée.

À la suite de cette mise en accusation par le parquet de Shizuoka, l’ancienne élue de 56 ans devrait prochainement être jugée.

Elle est soupçonnée d’avoir falsifié un diplôme de l’université Tôyô (à Tokyo) entre fin mai et début juin 2025, puis présenté ce faux document au président et au vice-président de l’assemblée municipale d’Itô.

Pour fabriquer ce faux diplôme, elle aurait utilisé des sceaux contrefaits portant les noms du président de cette université privée japonaise ainsi que du doyen de la faculté de droit. Ces cachets auraient été achetés en ligne. Takubo Maki est également accusée d’avoir fait une fausse déclaration lors d’une réunion d’une commission spéciale de l’assemblée municipale, en août 2025. Elle y avait affirmé n’avoir appris que le 28 juin de la même année qu’elle n’était pas diplômée, alors qu’elle en aurait eu connaissance depuis longtemps.

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