Attentat contre l’ancien Premier ministre Kishida : la Cour suprême confirme la sentence

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La Cour suprême du Japon a confirmé la décision de première instance condamnant à dix ans de prison un homme de 27 ans pour avoir attaqué l’ancien Premier ministre Kishida Fumio à l’aide d’un engin explosif lors d’un meeting électoral en 2023.

Vendredi, la troisième chambre de la plus haute juridiction du pays a rejeté le recours formé par l’accusé, Kimura Ryûji. Poursuivi pour cinq chefs d’accusation, dont tentative de meurtre et violation de la loi sur les élections publiques, celui-ci voit ainsi sa condamnation définitivement confirmée, conformément à la décision unanime des cinq juges.

Selon les jugements, le 15 avril 2023, Kimura a lancé un engin explosif en direction de Kishida et d’autres personnes lors d’un rassemblement électoral organisé au port de pêche de Saikazaki, dans la ville de Wakayama, avec l’intention de tuer le chef du gouvernement. Kishida a pu être évacué sain et sauf, mais deux personnes ont été légèrement blessées.

La défense contestait l’intention homicide, soutenant qu’il s’agissait d’une simple agression. Le tribunal de district de Wakayama a toutefois estimé, en février 2025, que l’accusé était indifférent au fait que ses actes puissent entraîner la mort.

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