Défense : le Japon déploie ses missiles longue portée pour se doter de capacités de contre-attaque
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Le gouvernement japonais a déployé mardi des systèmes de missiles à longue portée dans des camps des Forces terrestres d’autodéfense (FAD), situés dans les préfectures de Kumamoto et de Shizuoka, dans le cadre du développement de capacités de contre-attaque.
Alors que la Chine et d’autres pays intensifient leurs activités militaires, les FAD ont, pour la première fois, commencé à exploiter des systèmes d’armes opérationnels capables de frapper des bases ennemies.
Plus précisément, une version modernisée du missile guidé sol-mer de type 12 a été déployée au camp de Camp Kengun, dans le sud-ouest du pays.
Par ailleurs, un système de missile sol-sol hypersonique planant, destiné à la défense des îles éloignées, a été installé au camp de Camp Fuji, dans le centre du Japon.
Les Forces terrestres d’autodéfense ont indiqué mardi que la version améliorée du missile de type 12 a été renommée « missile guidé sol-mer de type 25 », tandis que le projectile hypersonique planant porte désormais le nom de « projectile hypersonique planant de type 25 ».
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