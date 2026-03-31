Défense : le Japon déploie ses missiles longue portée pour se doter de capacités de contre-attaque

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Le gouvernement japonais a déployé mardi des systèmes de missiles à longue portée dans des camps des Forces terrestres d’autodéfense (FAD), situés dans les préfectures de Kumamoto et de Shizuoka, dans le cadre du développement de capacités de contre-attaque.

Alors que la Chine et d’autres pays intensifient leurs activités militaires, les FAD ont, pour la première fois, commencé à exploiter des systèmes d’armes opérationnels capables de frapper des bases ennemies.

Plus précisément, une version modernisée du missile guidé sol-mer de type 12 a été déployée au camp de Camp Kengun, dans le sud-ouest du pays.

Par ailleurs, un système de missile sol-sol hypersonique planant, destiné à la défense des îles éloignées, a été installé au camp de Camp Fuji, dans le centre du Japon.

Les Forces terrestres d’autodéfense ont indiqué mardi que la version améliorée du missile de type 12 a été renommée « missile guidé sol-mer de type 25 », tandis que le projectile hypersonique planant porte désormais le nom de « projectile hypersonique planant de type 25 ».

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