Agrandissement de l’aéroport de Narita : la date de l’ouverture de la troisième piste sera repoussée

Actualités

L’ouverture de la troisième piste de l’aéroport international de Narita devrait être repoussée au-delà de l’échéance initialement fixée à mars 2029.

Cette nouvelle piste C, longue de 3 500 mètres, est actuellement en construction, mais le chantier a pris du retard en raison de difficultés liées à l’acquisition des terrains nécessaires.

Parallèlement, des travaux de modernisation sont en cours, notamment l’allongement de la piste B existante, actuellement longue de 2 500 mètres.

Une fois l’ensemble du projet achevé, la capacité annuelle de l’aéroport devrait passer de 340 000 à 500 000 décollages et atterissages d’avions.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]