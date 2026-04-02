Emmanuel Macron à Tokyo : la France veut coopérer avec le Japon dans de nombreux domaines
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La Première ministre Takaichi Sanae et le président Emmanuel Macron ont affirmé mercredi l’importance de rétablir au plus vite le calme au Moyen-Orient.
Au cours de leur rencontre à la Maison d’hôtes d’État à Tokyo, les deux dirigeants ont également exprimé leur volonté de contribuer aux efforts nécessaires pour garantir la sécurité de la navigation dans le détroit d’Ormuz, dans le contexte du conflit opposant les forces américano-israéliennes à l’Iran.
Ils se sont de même accordés à maintenir une étroite coordination afin d’assurer un approvisionnement stable en ressources stratégiques, notamment en pétrole brut.
Le président français a souligné que la France et le Japon pouvaient démontrer la solidité de leur coopération face à cette crise.
Par ailleurs, s’exprimant lors d’un forum économique franco-japonais organisé dans la capitale, Emmanuel Macron a décrit son pays et le Japon comme des économies à forte épargne qui n’ont pas suffisamment investi dans l’innovation technologique, appelant à renforcer les investissements afin d’améliorer leur résilience économique.
Il a souligné l’importance de développer la coopération bilatérale dans des domaines tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, la décarbonation, les industries de défense, ainsi que l’approvisionnement en minerais critiques.
Selon lui, la France et le Japon peuvent approfondir leurs relations en s’appuyant sur leurs partenariats en matière d’innovation technologique et leurs capacités d’investissement.
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