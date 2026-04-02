Défense et Affaires étrangères : les ministres français et japonais veulent renforcer la coopération militaire

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Les gouvernements japonais et français ont convenu mercredi de renforcer leur coopération en matière de défense, estimant que la sécurité de l’Europe et celle de l’Indo-Pacifique sont indissociables dans un contexte de dégradation de l’environnement sécuritaire mondial.

Le ministre des Affaires étrangères, Motegi Toshimitsu, et le ministre de la Défense, Koizumi Shinjirô, se sont entretenus à Tokyo avec leurs homologues français. « Il est essentiel de renforcer notre coopération diplomatique et militaire », a déclaré Motegi lors de cette réunion dite « 2 + 2 ».

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a pour sa part souligné que le développement du partenariat stratégique entre les deux pays constituait une priorité urgente.

Les quatre ministres ont salué les escales de navires de la marine française au Japon ainsi que le renforcement de la coopération militaire à travers des exercices conjoints entre les Forces japonaises d’autodéfense et les forces armées françaises. Ils ont également convenu de poursuivre leur collaboration dans les domaines de l’espace et de la cybersécurité.

Concernant la situation au Moyen-Orient, ils ont insisté sur la nécessité de garantir la sécurité de la navigation dans le détroit d’Ormuz et sont convenus de maintenir des consultations en vue d’un règlement rapide de la crise.



Les minstres français et japonais de la Défense et des Affaires étrangères. De gauche à droite : Catherine Vautrin, Jean-Noël Barrot, Motegi Toshimitsu et Koizumi Shinjirô, le 1er avril.

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