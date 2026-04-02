JAL et ANA augmenteront les surcharges carburant sur leurs billets d’avion

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Les compagnies Japan Airlines (JAL) et All Nippon Airways (ANA) augmenteront les surcharges carburant pour les billets émis en juin et juillet, presque au double des niveaux appliqués en avril et mai, en raison de la hausse des prix du pétrole liée à la situation en Iran.

Ces surcharges sont calculées sur la base du prix moyen du kérosène et des taux de change sur les deux derniers mois. Ainsi, la moyenne observée entre février et mars sera répercutée sur les billets émis en juin et juillet.

Pour les vols au départ du Japon vers l’Amérique du Nord et l’Europe, elles devraient augmenter de plus de 20 000 yens, atteignant 50 000 yens (270 euros) pour JAL (contre 29 000 yens auparavant) et 55 000 yens pour ANA (contre 31 900 yens). Vers la Corée du Sud, les deux compagnies devraient presque doubler la surcharge, qui s’établissait autour de 3 000 yens.

« Le carburant représente environ 25 % des coûts totaux, et si cette situation se prolonge pendant un mois, les dépenses pourraient augmenter d’environ 30 milliards de yens (163 millions d’euros) », a déclaré mercredi la présidente de Japan Airlines, Tottori Mitsuko. La compagnie envisage de relever le plafond de ses surcharges carburant.

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