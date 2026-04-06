Environnement : le Japon exigera des entreprises un plan de recyclage des panneaux solaires usagés

Actualités

Le gouvernement a approuvé vendredi un nouveau projet de loi visant à obliger les exploitants de grandes installations photovoltaïques à présenter des plans de traitement des panneaux solaires usagés.

D’ici 2040, le volume de déchets issus de ces équipements pourrait atteindre jusqu’à 500 000 tonnes, soit environ six fois le niveau actuel. L’objectif est d’encourager les entreprises à participer au recyclage et de réduire les quantités destinées à l’élimination finale.

Les exploitants de parcs solaires de grande taille devront ainsi soumettre des plans précisant notamment le volume de panneaux à traiter, le calendrier de leur mise au rebut et les méthodes de traitement envisagées. Il leur sera demandé de privilégier, après comparaison des coûts et de la localisation des installations, des solutions favorisant la réutilisation des ressources. Si le contenu de ces plans est jugé insuffisant — par exemple en cas de recours injustifié à l’enfouissement — l’État pourra émettre des recommandations, voire des injonctions, assorties de sanctions en cas de non-respect.

Le texte prévoit également des mesures de soutien aux entreprises de recyclage prenant en charge ces déchets. Le gouvernement certifiera les opérateurs mettant en œuvre des procédés efficaces et instaurera des dispositions spécifiques, telles que l’autorisation de collecter et de transporter les panneaux entre différentes préfectures, ou encore l’assouplissement des limites de stockage.

Enfin, les autorités envisagent de rendre le recyclage pleinement obligatoire dans la seconde moitié des années 2030, avant que le volume de déchets n’atteigne son pic. Des clauses complémentaires prévoient en outre d’étudier un renforcement supplémentaire de la réglementation.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]