Le ministère de la Santé alerte sur la hausse des cas de rougeole

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Le ministre de la Santé, Ueno Kenichirô, a appelé la population à la vigilance face à la recrudescence des cas de rougeole.

« Il s’agit d’une maladie extrêmement contagieuse, et même dans les pays développés, on estime qu’une personne sur mille en meurt », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Au Japon, le nombre de cas recensés depuis le début de l’année s’élevait à 152 au 22 mars, soit le niveau le plus élevé pour cette période depuis 2020.

« Si vos enfants sont concernés par les vaccinations de routine, ou si vous n’êtes pas certain de votre propre statut vaccinal, je vous invite à envisager la vaccination », a-t-il ajouté.

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