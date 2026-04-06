Deux sœurs japonaises découvrent un fossile de cigale datant de 300 000 ans

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Deux sœurs écolières originaires de Tokyo ont découvert un rare fossile de cigale datant d’environ 300 000 ans en brisant une roche vendue comme souvenir par un musée.

Ce fossile du Pléistocène moyen a été mis au jour par Shinomiya Maho, 11 ans, et sa sœur Yuno, 8 ans, qui partagent une passion pour les fossiles.

Maho s’est intéressée à ce domaine après avoir découvert des spécimens collectés par sa mère, et avoir été fascinée par l’idée que des êtres vivants puissent se transformer en pierre.

En juin de l’année dernière, leur mère avait commandé une roche vendue à des fins pédagogiques et comme objet souvenir par le Musée des fossiles de Konoha, à Nasu-Shiobara, dans la préfecture de Tochigi, une région réputée pour la richesse de ses fossiles.

En brisant la pierre sur le balcon de leur domicile, les deux sœurs ont mis au jour ce qui semblait être une tête d’insecte.

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