Le Japon va réviser sa politique d’exportation d’armes

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Le gouvernement japonais prévoit d’informer a posteriori le Parlement des décisions relatives aux exportations d’armements, dans le cadre d’un projet de révision des directives encadrant les « trois principes » du pays en matière d’exportation de matériel de défense.

Présenté lundi lors d’une réunion de hauts responsables de la commission de recherche sur la sécurité du Parti libéral-démocrate (PLD, au pouvoir), ce projet prévoit notamment de supprimer les règles actuelles qui limitent les exportations à cinq catégories : secours, transport, vigilance, surveillance et déminage.

La réforme ouvrirait ainsi la voie à l’exportation de produits de défense finis, afin de renforcer la coopération avec les pays alliés et partageant les mêmes valeurs, tout en soutenant la base industrielle nationale de défense. Les équipements seraient désormais classés en deux catégories — « armes » et « non-armes » — en fonction de leur létalité et de leur capacité destructrice.

Les exportations resteraient toutefois limitées aux pays ayant conclu avec le Japon des accords de transfert de matériel de défense, chaque opération devant être examinée au cas par cas par le Conseil national de sécurité.

En principe, le Japon n’exporterait pas de matériel de défense vers des pays impliqués dans des conflits. Des exceptions pourraient néanmoins être envisagées en présence de « circonstances particulières », notamment au regard des impératifs de sécurité.

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