Guerre en Iran : Donald Trump critique le Japon pour leur absence de soutien aux opérations américaines

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Le président Donald Trump a critiqué le Japon, la Corée du Sud et l’Australie pour leur absence de soutien aux opérations militaires américaines contre l’Iran.

Lors d’une conférence de presse, il a renouvelé ses reproches à l’égard de l’OTAN, qu’il accuse de ne pas coopérer suffisamment avec les États-Unis. « Vous savez qui d’autre ne nous a pas aidés ? », a-t-il lancé, en citant le Japon, la Corée du Sud et l’Australie.

« Nous avons 50 000 soldats au Japon pour les protéger de la Corée du Nord », a-t-il insisté.

Évoquant la Corée du Sud, le dirigeant américain a ajouté : « Nous avons 45 000 soldats exposés au danger, juste à côté de Kim Jong-un, qui dispose d’un important arsenal nucléaire. »

Lors de sa rencontre en mars avec la Première ministre Takaichi Sanae, Donald Trump avait pourtant déclaré que, contrairement à l’OTAN, le Japon « prenait vraiment ses responsabilités ». Lors des débats qui ont suivi au Parlement, la cheffe du gouvernement a indiqué que les États-Unis semblaient avoir compris les contraintes constitutionnelles qui limitent l’envoi des Forces d’autodéfense dans le détroit d’Ormuz.

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