Enseignement : les manuels numériques seront considérés comme supports officiels

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Le gouvernement japonais a adopté mardi un projet de loi visant à reconnaître les manuels scolaires numériques comme supports officiels, au même titre que leurs versions imprimées, et à les rendre éligibles à une distribution gratuite dans les écoles primaires et les collèges.

Actuellement considérés comme des outils pédagogiques complémentaires, ces manuels numériques pourraient être utilisés comme supports officiels dès l’exercice 2030, après leur validation par les autorités lors de l’exercice 2028.

Le choix des manuels reviendra aux conseils locaux de l’éducation. Les établissements pourront opter soit pour les versions papier seules, soit pour une combinaison de supports papier et numériques.

Les manuels numériques présentent plusieurs avantages, notamment la possibilité d’utiliser des fonctions audio pour vérifier la prononciation en anglais, ou encore de s’exercer à la pratique d’instruments, comme la flûte à bec, grâce à des vidéos.

Toutefois, certaines inquiétudes ont été exprimées quant à leurs effets potentiellement négatifs sur les enfants, en particulier sur la vue.

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