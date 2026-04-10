25 ans de DisneySea Tokyo : une année entière de célébrations

Actualités

DisneySea Tokyo célébre cette année son 25e anniversaire à travers un événement qui s’étendra sur douze mois, a annoncé mercredi son exploitant, Oriental Land.

Baptisées « Sparkling Jubilee », les festivités s’y tiendront du 15 avril jusqu’à la fin mars de l’année prochaine.

Pour l’occasion, le parc à thème sera plongé dans une atmosphère festive, avec des décorations aux teintes bleu océan, des spectacles mettant en scène Mickey et une gamme de produits dérivés spécialement conçus pour l’anniversaire.

Une chanson commémorative sera diffusée dans l’ensemble du site, tandis que les restaurants proposeront des menus dédiés à l’événement.

En prélude à ces célébrations, DisneySea Tokyo avait déjà lancé en janvier un programme intitulé « Dance the Globe ! », mettant à l’honneur les danses et les musiques du monde entier.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]