La Corée du Nord a effectué deux séries de tirs de missiles vers la mer du Japon

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La Corée du Nord a procédé mercredi à deux séries de tirs de missiles balistiques à courte portée — l’une dans la matinée, l’autre dans l’après-midi — en direction de la mer du Japon, depuis la région de Wonsan, dans la province orientale de Kangwon, a annoncé l’état-major interarmées sud-coréen.

Selon l’armée sud-coréenne et le ministère japonais de la Défense, plusieurs missiles ont été tirés vers 8 h 50, parcourant environ 240 kilomètres. Un autre tir est intervenu vers 14 h 20 : le missile aurait franchi plus de 700 kilomètres et atteint une altitude maximale d’environ 60 kilomètres.

L’ensemble des projectiles serait retombé en dehors de la zone économique exclusive (ZEE) du Japon.

Aucun dommage n’a été signalé, que ce soit sur des avions ou des navires. Le missile lancé dans l’après-midi aurait en outre suivi une trajectoire irrégulière, compliquant d’éventuelles tentatives d’interception.

Le secrétaire général du Cabinet, Kihara Minoru, a déclaré lors d’une conférence de presse que le Japon avait adressé une vive protestation à la Corée du Nord par l’intermédiaire de ses représentations diplomatiques à Pékin.

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