Iran : 42 navires liés au Japon restent immobilisés dans le golfe Persique

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Bien que les États-Unis et l’Iran soient parvenus à un accord de cessez-le-feu de deux semaines, 42 navires liés au Japon restent immobilisés dans le golfe Persique en raison du blocus de facto du détroit d’Ormuz par l’Iran.

Téhéran a laissé entendre que les navires pourraient traverser en toute sécurité ce passage stratégique pour les flux énergétiques durant cette période, à condition de se coordonner avec son armée. Toutefois, les modalités concrètes restent floues.

« Il serait souhaitable que les navires encore bloqués puissent quitter la zone au plus vite », a déclaré un responsable de l’Association des armateurs japonais. « Nous suivons la situation de près. »

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a indiqué que les navires pourraient emprunter le détroit après coordination avec les forces militaires et prise en compte de contraintes techniques.

Cependant, une source du secteur maritime a estimé que ce message ne contenait « aucune information fiable ni précise ». Un responsable d’une compagnie de navigation a également affirmé que « la situation n’a pas évolué ».

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