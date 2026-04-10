Stockage dans les parcs à ferraille : le Japon adopte un projet de loi imposant l’obtention d’un permis

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Le gouvernement japonais a adopté vendredi un projet de loi visant à instaurer un système d’autorisation pour l’exploitation des parcs à ferraille, afin de renforcer l’encadrement du secteur après une série de problèmes liés à des conditions de stockage inappropriées, notamment des incendies et des nuisances sonores.

L’exécutif espère faire adopter ce texte par la Diète au cours de la session en cours.

À l’heure actuelle, seule une partie des appareils électroménagers entreposés dans ces sites est soumise à réglementation.

La réforme prévoit d’étendre ce cadre : le stockage de métaux et de plastiques usagés nécessitera désormais une autorisation du gouverneur de la préfecture. Les exploitants en infraction s’exposeront à des sanctions, pouvant aller jusqu’au retrait de leur licence.

Par ailleurs, afin de limiter les risques de pollution dans les pays importateurs, une nouvelle disposition imposera, en principe, le recyclage au Japon des déchets jugés dangereux parmi les métaux et plastiques usagés. Toute exportation devra en outre obtenir l’approbation préalable du ministre de l’Environnement.

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