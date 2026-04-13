Le Japon offre des cerisiers aux États-Unis pour commémorer le 250ème anniversaire de la nation américaine

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Le Japon a offert 250 cerisiers aux États-Unis à l’occasion du 250e anniversaire de la nation, et une cérémonie de plantation s’est tenue vendredi à Washington.

Lors de cet événement, l’ambassadeur du Japon aux États-Unis, Yamada Shigeo, a souligné que les cerisiers en fleur de la capitale américaine symbolisent depuis longtemps les liens profonds et durables unissant les deux pays à travers les générations.

Il a exprimé le souhait que ces nouveaux arbres contribuent, eux aussi, à rapprocher les peuples japonais et américain pour de nombreuses années.

Quelque 3 000 cerisiers, offerts en 1912 par la ville de Tokyo, bordent aujourd’hui les rives du fleuve Potomac à Washington et sont devenus un symbole emblématique de l’amitié entre les deux nations. Chaque année, le Festival national des cerisiers en fleur est organisé pour coïncider avec leur floraison.

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