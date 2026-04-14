Le Japon et le Pakistan s’accordent pour apaiser les tensions au Moyen-Orient

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La Première ministre Takaichi Sanae et son homologue pakistanais, Shehbaz Sharif se sont accordés lundi de coopérer en vue d’un apaisement rapide des tensions au Moyen-Orient.

Lors d’un entretien téléphonique d’une quinzaine de minutes, intervenu après l’échec des négociations entre les États-Unis et l’Iran, menées sous médiation pakistanaise, la dirigeante japonaise a souligné « l’urgence de rétablir la stabilité du détroit d’Ormuz ».

Sharif a répondu que son pays entendait poursuivre sa coopération avec le Japon afin de favoriser une désescalade rapide de la situation et de garantir la sécurité de la navigation dans cette zone stratégique.

Takaichi a par ailleurs exprimé sa reconnaissance et son soutien aux efforts de médiation déployés par Sharif et d’autres responsables pakistanais, estimant qu’« un accord final doit être conclu sans tarder par le dialogue ».

Elle a également indiqué être en contact avec les dirigeants américain et iranien, affirmant son intention de poursuivre les démarches diplomatiques en ce sens.

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