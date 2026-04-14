Disparition d’un enfant à Kyoto : un corps a été retrouvé à 2 km de son école

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Alors qu’ils recherchaient un garçon porté disparu, les policiers de la préfecture de Kyoto ont découvert lundi dans une zone montagneuse un corps qui pourrait être celui d’un enfant. Une autopsie doit être pratiquée afin de confirmer l’identité de la victime et de déterminer les causes du décès.

Adachi Yûki, 11 ans, élève d’une école primaire publique locale, est porté disparu depuis le 23 mars.

Selon la police, le corps, de petite taille, était vêtu d’une polaire bleu foncé, d’un pantalon beige et de chaussettes, mais ne portait pas de chaussures. Au moment de sa disparition, l’enfant portait également une polaire et un pantalon beige.

Lundi en fin de journée, lors d’une opération de recherche mobilisant une cinquantaine d’agents, le corps a été retrouvé allongé sur le dos dans les montagnes, à environ deux kilomètres au sud-ouest de l’école primaire. D’après les premières constatations, le décès remonterait à plusieurs jours, voire davantage ; le sexe de la victime ainsi que la présence éventuelle de blessures n’ont pas encore pu être déterminés.

Selon la police préfectorale, le 23 mars vers 8 heures, le jeune Yûki s’est rendu en voiture, conduite par son père, jusqu’aux abords de l’école primaire de Sonobe. Après être descendu du véhicule, sa trace a été perdue. Ce jour-là, une cérémonie de remise des diplômes avait lieu à l’école. L’enseignant principal a constaté son absence vers 8 h 30, mais n’a pas immédiatement contacté les parents, ne les prévenant qu’aux alentours de 11 h 50. Le père a alerté la police peu après midi.

Le 29 mars, un membre de la famille a retrouvé dans une zone montagneuse, à environ trois kilomètres à l’ouest de l’école, le cartable jaune que l’enfant utilisait pour se rendre en classe.



Adachi Yûki, porté disparu depuis le 23 mars

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