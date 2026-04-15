Nissan équipera 90 % de ses futurs modèles de l’IA pour la conduite autonome

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Le PDG de Nissan Ivan Espinosa, le 14 avril

Nissan a annoncé mardi son intention d’équiper 90 % de ses futurs modèles de technologies de conduite automatisée reposant sur l’intelligence artificielle.

Cet objectif figure dans la vision à long terme dévoilée le même jour. Celle-ci prévoit également de réduire la gamme mondiale du groupe, passant de 56 à 45 modèles, afin de rationaliser ses activités.

Ce plan stratégique repose sur une relance centrée sur l’IA, le constructeur japonais estimant avoir désormais posé les bases d’une restructuration suffisante, notamment à travers des fermetures d’usines et des suppressions d’emplois.

Le PDG de Nissan Ivan Espinosa a déclaré que l’entreprise avançait de manière constante vers sa reconstruction et entendait accélérer l’innovation et l’électrification de ses véhicules en s’appuyant sur les technologies d’intelligence artificielle.

Dans cette vision, Nissan désigne le Japon, les États-Unis et la Chine comme ses « marchés clés ». Au Japon, le groupe prévoit de lancer de nouveaux modèles destinés à séduire une clientèle plus jeune à partir de l’exercice 2028, avec pour objectif d’atteindre 550 000 véhicules vendus par an d’ici l’exercice 2030.

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