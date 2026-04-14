Des traces de liquide trouvées sur un trésor national de Nara

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La police préfectorale de Nara a annoncé mardi que des traces d’un liquide ont été découvertes sur le Bussokuseki, une représentation symbolique des pieds de Bouddha, classée trésor national et conservée au temple Yakushi-ji, site inscrit au patrimoine mondial.

Une enquête a été ouverte pour suspicion de violation de la loi sur la protection des biens culturels.

Selon la police, un employé du temple a constaté dimanche vers 16 heures la présence de quatre taches sur la partie supérieure de la pierre, exposée dans le pavillon principal. Chacune mesurait entre un et deux centimètres carrés et ne dégageait aucune odeur.

D’après le temple, cette empreinte, la plus ancienne de ce type conservée au Japon, remonte à l’an 753.

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