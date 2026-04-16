DisneySea Tokyo a célébré ses 25 ans : comment concilier rentabilité et qualité de service

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DisneySea Tokyo a célébré mercredi son 25e anniversaire en organisant une cérémonie.

En janvier, le nombre cumulé de visiteurs du parc, additionné à celui du parc voisin Disneyland Tokyo, a dépassé les 900 millions. Après avoir traversé des difficultés liées à la pandémie, DisneySea devrait désormais faire face à de nouveaux défis, notamment l’amélioration de la satisfaction des visiteurs dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre.

À cette occasion, Takahashi Wataru, président de la société Oriental Land, qui exploite Tokyo Disney Resort, a exprimé sa gratitude en déclarant : « Nous devons ce cap symbolique à la compréhension et au soutien de tous nos visiteurs ainsi que des personnes impliquées. »

DisneySea Tokyo, situé à Urayasu, dans la préfecture de Chiba, a ouvert ses portes en septembre 2001 et a su séduire le public grâce à des attractions distinctes de celles de Disneyland Tokyo. Le parc a toutefois été contraint de fermer pendant quatre mois en 2020 en raison de la propagation du coronavirus Les résultats consolidés d’Oriental Land pour l’exercice clos en mars 2021 ont alors basculé dans le rouge, une première depuis son introduction en Bourse en 1996.

Après la crise sanitaire, la fréquentation s’est redressée. Le parc a également abaissé le plafond quotidien de visiteurs afin de réduire l’affluence. En 2024, une nouvelle zone, « Fantasy Springs », a été inaugurée. Avec Disneyland Tokyo, le taux de visiteurs revenant plusieurs fois dépasse désormais les 90 %, selon un responsable.

Mais Hirose Ryô, chercheur à l’Institut de recherche NLI (Nissei), se montre critique : « Le parc ne parvient plus à offrir un divertissement de la même qualité qu’auparavant. » Le prix du billet standard, qui était de 5 500 yens à l’ouverture de DisneySea, dépasse aujourd’hui les 10 000 yens (53 euros) en période d’affluence avec l’introduction d’un système de tarification variable. Dans le même temps, la réduction des effectifs, notamment parmi les artistes des spectacles, devient visible. La capacité à concilier rentabilité et qualité de service, tout en fidélisant une clientèle de visiteurs exigeants, est désormais au cœur des enjeux.



Takahashi Wataru, président de la société Oriental Land

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