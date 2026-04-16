Le Japon va lever les restrictions sur les dons d’organes provenant de personnes ayant séjourné en Europe

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Le ministère de la Santé a décidé mercredi de lever les restrictions sur les dons d’organes provenant de personnes ayant séjourné en Europe, une mesure qui avait été instaurée pour lutter contre la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ).

Ce changement devrait entrer en vigueur dès cet automne.

Cette maladie neurologique est considérée comme liée à la « maladie de la vache folle », officiellement appelée encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), qui s’est principalement propagée au Royaume-Uni à la fin des années 1980.

Jusqu’à présent, le ministère limitait les dons de sang des personnes ayant séjourné au Royaume-Uni ou ailleurs en Europe entre 1980 et 2004, et appliquait des restrictions similaires aux dons d’organes.

En janvier, il a décidé de lever les restrictions concernant les dons de sang, en raison de la diminution du nombre de cas de vMCJ et de la suppression de mesures similaires dans d’autres pays.

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