Disparition d’un enfant à Kyoto : le père suspecté d’abandon de cadavre

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Une perquisition au domicile de la famille de la victime a eu lieu le 15 avril.

La police japonaise prévoit d’emettre un mandat d’arrêt à l’encontre du père d’un garçon de 11 ans, retrouvé mort lundi dans une zone forestière de la ville de Nantan, dans la préfecture de Kyoto, après sa disparition le mois dernier.

L’homme âgé d’une trentaine d’années est suspecté d’abandon de cadavre, selon des sources proches de l’enquête. Cette décision fait suite à ses propres déclarations laissant entendre son implication dans l’abandon du corps de son fils, Adachi Yûki.

Le même jour, la police a perquisitionné le domicile de la famille et a procédé à des auditions volontaires de proches.

Dès 7 heures du matin mercredi, des enquêteurs sont arrivés sur place à bord de véhicules d’investigation. Ils ont notamment été vus en train de mesurer la largeur d’une voie à l’aide de rubans métriques et d’inspecter une structure présentée comme un abri de stockage.

Le 23 mars vers 8 heures, le jeune Yûki s’est rendu en voiture, conduite par son père, jusqu’aux abords de l’école primaire de Sonobe. Après être descendu du véhicule, sa trace a été perdue. Ce jour-là, une cérémonie de remise des diplômes avait lieu à l’école. L’enseignant principal a constaté son absence vers 8 h 30, mais n’a pas immédiatement contacté les parents, ne les prévenant qu’aux alentours de 11 h 50. Le père a alerté la police peu après midi.

Le corps de l’enfant a finalement été découvert le 13 avril vers 16 h 45, allongé sur le dos dans une zone forestière située à environ deux kilomètres au sud-ouest de l’école. Il ne semblait pas avoir été dissimulé, notamment enterré. Aucune blessure apparente, telle que des coupures ou des plaies par arme blanche, n’a été relevée. La victime portait une polaire bleu foncé, un sweat gris et un pantalon beige, mais ne portait pas de chaussures. Le jour de sa disparition, elle était chaussée de baskets noires.

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