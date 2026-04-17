Inspection du Shinkansen : le successeur du « Doctor Yellow » s’appellera « Doctor S »

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La compagnie JR Central a annoncé jeudi que quatre rames de Shinkansen de la série N700S, également destinées à l’inspection des équipements, porteront le nom de « Doctor S ».

JR Central a également dévoilé le logo de ces trains (photo), équipés de dispositifs de contrôle, appelés à succéder aux dernières rames du « Doctor Yellow », ce fameux train à grande vitesse de couleur jaune qui était chargé, jusqu’en janvier 2025, d’évaluer la sécurité des lignes de Shinkansen.

Les « Doctor S » seront en mesure d’inspecter les voies, les caténaires et d’autres installations tout en transportant des passagers, contrairement au « Doctor Yellow », exclusivement dédié aux opérations de maintenance et de vérification.

Ces quatre trains, composés chacun de 16 voitures, doivent être progressivement mis en service commercial à partir d’octobre. Les opérations complètes d’inspection débuteront en janvier 2027, après une phase de tests des équipements, a précisé l’entreprise.

Selon cette dernière, la lettre « S » renvoie à l’image de marque de la ligne Shinkansen Tôkaidô, déjà utilisée notamment pour les voitures « S Work », le service « S Wi-Fi for Biz » ainsi que pour les rames N700S.

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