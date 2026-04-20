Rougeole : le nombre de cas augmente fortement au Japon

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Le Japon est en passe d’enregistrer en 2026 son plus grand nombre annuel de cas de rougeole depuis la fin de la pandémie de coronavirus, avec 236 patients confirmés début avril, contre un record post-pandémie de 265 cas sur l’ensemble de l’année dernière.

Environ la moitié des malades appartiennent à la tranche d’âge des 10-29 ans, et la Société japonaise de pédiatrie appelle la population à se faire vacciner.

Après une incubation d’environ dix jours, la rougeole se manifeste par des symptômes proches de ceux d’un rhume, suivis d’une forte fièvre et d’une éruption cutanée. En l’absence d’immunité, presque toutes les personnes infectées développent des symptômes, et la maladie peut entraîner des complications graves, telles que l’encéphalite ou la pneumonie.

Le Japon avait été certifié en 2015 par l’Organisation mondiale de la santé comme exempt de virus autochtones de la rougeole, mais des infections continuent de survenir en raison de virus importés de l’étranger.

Selon l’OMS, le nombre de cas de rougeole signalés dans le monde est passé d’environ 60 000 en 2021 à près de 360 000 en 2024, avec des flambées observées ces dernières années aux États-Unis, en Afrique et en Asie du Sud-Est.

D’après l’Institut national de recherche pour la gestion des crises sanitaires (JIHS), le plus grand nombre de cas enregistrés au Japon au cours des dix dernières années remonte à 2019, avec 744 patients. Les chiffres avaient fortement reculé entre 2020 et 2022, en raison du renforcement des contrôles aux frontières pendant la pandémie, avant de repartir à la hausse à partir de 2023, pour atteindre 265 cas en 2025, un niveau inédit depuis la crise sanitaire.

Selon les analyses du JIHS, la propagation actuelle est largement liée à des infections importées. Par préfecture, Tokyo compte le plus grand nombre de cas (72), suivie de Kagoshima (27) et d’Aichi (23). Par tranche d’âge, les adolescents représentent 24 % des cas et les personnes dans la vingtaine 28 %. Environ la moitié des patients n’ont pas complété leur schéma vaccinal ou présentent un historique vaccinal inconnu.

La rougeole peut être efficacement prévenue grâce à deux doses de vaccin, administrées respectivement à l’âge d’un an et avant l’entrée à l’école primaire. En revanche, certaines générations, notamment celles âgées de la fin de la trentaine à la quarantaine, n’ont reçu qu’une seule dose dans le cadre du programme vaccinal, et peuvent donc ne pas être suffisamment immunisées.

Même parmi les générations censées avoir reçu deux doses, notamment les 10-29 ans, des lacunes subsistent. La Société japonaise de pédiatrie appelle ainsi chacun à vérifier son carnet de vaccination et à envisager une injection en cas de vaccination incomplète ou incertaine.

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