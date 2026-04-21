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L’Agence nationale de la police a élaboré un ensemble de mesures d’urgence pour faire face à la crise persistante du recrutement, notamment en assouplissant les règles strictes en vigueur dans les académies de police à travers le pays.

Dans ce cadre, elle demande à l’ensemble des services de police préfectoraux de réexaminer rapidement certaines restrictions, portant notamment sur l’usage des smartphones, la coiffure, les sorties ou encore les permissions de nuit des élèves, afin d’attirer davantage de candidats. Ces mesures doivent être précisées au cours de l’année.

Au cours de l’exercice 2024, le nombre de candidats aux concours de recrutement s’est élevé à 43 000 à l’échelle nationale, soit un taux de sélection de 3,5. Ce chiffre marque un net recul par rapport aux 93 000 candidats (6,1) en 2015 et aux 137 000 (9,5) en 2010. « La baisse est encore plus marquée que celle de la population. Le nombre de départs à la retraite augmente également chaque année, rendant des mesures indispensables », a déclaré un responsable de l’Agence.

Une enquête d’opinion menée auprès de jeunes agents et de responsables du recrutement a révélé que 40 % des répondants éprouvaient des inquiétudes à l’égard des académies de police, les jugeant notamment « trop exigeantes ». Par ailleurs, un quart des personnes interrogées ont exprimé leur mécontentement face aux difficultés de préparation aux concours de la fonction publique.

Les services sont également encouragés à développer des formations communes pour faire face à des infractions dépassant les frontières préfectorales, telles que les escroqueries téléphoniques ou les cyberattaques. Ils sont invités à améliorer les conditions de vie des élèves, notamment par la consolidation et la rénovation des infrastructures, et à envisager une réduction de la durée de formation entre l’entrée et la sortie de l’académie.

Constatant que les contraintes liées au lieu de résidence pèsent fortement sur les policiers, l’Agence prévoit de redéfinir les effectifs nécessaires aux interventions d’urgence, d’améliorer les logements de fonction et de mieux prendre en charge les frais de mutation.

Dans le cadre de la réforme des concours, elle envisage de même d’introduire des tests d’aptitude et d’autres méthodes déjà utilisées dans le secteur privé. Elle prévoit en outre d’organiser les examens plus tôt et plus fréquemment, et de recruter des professionnels en milieu de carrière à des postes supérieurs à ceux des agents de base, en fonction de leur expérience et de leurs résultats.

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