Quatre japonais lauréats du prix Breakthrough 2026 en physique fondamentale

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Une équipe internationale, dont font partie quatre chercheurs japonais, a remporté le prix Breakthrough 2026 en physique fondamentale pour avoir mesuré avec une grande précision le moment magnétique des muons, de minuscules particules subatomiques.

Parmi les lauréats japonais figure Yamamoto Akira, professeur émérite à l’Organisation de recherche sur les accélérateurs de haute énergie.

Les mesures de haute précision des muons, menées depuis les années 1960, sont considérées comme essentielles pour élucider des phénomènes physiques que le modèle standard ne parvient pas à expliquer.

Yamamoto et ses collègues ont notamment mis au point des aimants supraconducteurs de haute performance indispensables aux expériences de mesure de précision réalisées au laboratoire national de Brookhaven et dans d’autres institutions, contribuant ainsi à une nette amélioration de la précision des résultats.

Le prix Breakthrough a été créé par des entrepreneurs de la Silicon Valley, entre autres, afin de récompenser des avancées scientifiques majeures.



Yamamoto Akira, professeur émérite à l’Organisation de recherche sur les accélérateurs de haute énergie

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