JAL et ANA vont doubler leurs surtaxes carburant pour les vols internationaux

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Japan Airlines (JAL) et All Nippon Airways (ANA) ont annoncé lundi qu’elles allaient doubler leurs surtaxes carburant pour les vols internationaux réservés en mai et juin, en raison de la flambée des prix du kérosène liée aux tensions au Moyen-Orient.

Les deux grandes compagnies japonaises prévoyaient initialement d’augmenter ces surtaxes en juin, mais ont finalement décidé d’avancer leur mise en œuvre.

Pour les vols au départ du Japon à destination de l’Amérique du Nord et de l’Europe, JAL portera sa surcharge de 29 000 à 56 000 yens (155 à 300 euros), tandis qu’ANA l’augmentera de 31 900 à 56 000 yens. Pour les liaisons vers la Corée du Sud, les deux compagnies feront plus que doubler leurs surtaxes.

Face à des prix du carburant plus élevés que prévu, les compagnies envisagent également de relever leurs plafonds en augmentant le nombre de tranches tarifaires, qui passera de 15 à 18.

Dans ce nouveau système, JAL et ANA pourront porter la surcharge pour les vols vers l’Amérique du Nord jusqu’à 59 000 yens. Toutefois, pour les réservations effectuées en mai et juin, elles appliqueront le deuxième niveau le plus élevé, en tenant compte des effets des aides gouvernementales.

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