Un violent séisme de magnitude 7,5 secoue le nord-est du Japon

Actualités



Un panneau annonçant le séisme, dans la ville de Sendai le 20 avril.

Un puissant séisme de magnitude 7,5 a frappé lundi le nord-est du Japon et a entraîné des alertes au tsunami.

Selon l’Agence météorologique japonaise, la secousse s’est produite vers 16 h 53 au large de la côte pacifique de Sanriku, à une profondeur d’environ 10 kilomètres. Sur l’échelle d’intensité sismique japonaise, le shindo, une intensité de « 5+ », soit le quatrième plus élevé (le niveau maximal de 7 avait été enregistré lors de la catastrophe de Fukushima en 2011), a été observée dans la ville de Hashikami, dans la préfecture d’Aomori.

Une alerte au tsunami a été émise pour la préfecture d’Iwate, la côte pacifique de la préfecture d’Aomori ainsi que la partie centrale du littoral pacifique de Hokkaidô.

S’exprimant devant la presse, la Première ministre Takaichi Sanae a appelé les habitants des zones concernées par les alertes et avis au tsunami à se réfugier en hauteur, dans des lieux sûrs.

Peu après 17 h 30, une vague de 80 centimètres a été observée dans la ville de Kuji (préfecture d’Iwate). Des tsunamis de 30 centimètres ont également été mesurés à Hachinohe (Aomori), et de 20 centimètres à Urakawa (Hokkaidō) ainsi qu’à Ishinomaki et Ayukawa (préfecture de Miyagi).

Le 8 décembre dernier, un séisme de magnitude 7,5 avait déjà frappé au large de l’est de la préfecture d’Aomori, avec une intensité de « 6+ » enregistrée à Hachinohe. Des tsunamis avaient alors été observés le long des côtes de Hokkaidô et du Tôhoku, et une information de vigilance pour séisme ultérieur avait été émise pour la première fois. Un autre séisme de magnitude 6,9 s’était produit le 12 du même mois dans la même zone, provoquant également des tsunamis à Hokkaidô et dans la préfecture d’Aomori.

Selon l’Autorité de régulation nucléaire, aucune anomalie liée au séisme n’a été signalée dans les installations nucléaires concernées, notamment la centrale de Higashidôri (préfecture d’Aomori), la centrale d’Onagawa (préfecture de Miyagi).



Conférence de presse de l’Agence météorologique japonaise

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]