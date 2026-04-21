Les achats de papier toilette ont augmenté au Japon par peur d’une pénurie

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Les livraisons de papier sanitaire au Japon — notamment le papier toilette et les mouchoirs — ont augmenté de 12,6 % au mois de mars en glissement annuel, pour atteindre 188 000 tonnes, a annoncé l’Association japonaise du papier.

Il s’agit de la première hausse à deux chiffres depuis février 2022, où les expéditions avaient progressé de 11 %, selon les données publiées lundi par l’organisation professionnelle.

« La demande a fortement augmenté à la mi-mars, les distributeurs et les ménages ayant procédé à des achats massifs de stockage en réaction aux tensions au Moyen-Orient », a expliqué lors d’une conférence de presse Nozawa Tôru, président de l’association.

Selon lui, cette tendance aux achats de précaution s’est atténuée depuis la fin mars. « Nous ne sommes pas dans une situation qui nécessiterait d’interrompre immédiatement l’approvisionnement », a-t-il ajouté, appelant les consommateurs à « garder leur calme ».

Lors du premier choc pétrolier en 1973, des rumeurs de pénurie avaient provoqué des achats paniques de papier toilette et d’autres produits. Cette fois encore, des inquiétudes similaires concernant d’éventuelles pénuries se sont propagées sur les réseaux sociaux.

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