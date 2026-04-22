Accident mortel d’une employée au parc d’attractions du Tokyo Dome City

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Une employée de 24 ans est décédée mardi après avoir été happée par une attraction dans le parc d’attractions de Tokyo Dome City, alors qu’elle effectuait une inspection.

Un appel d’urgence a été reçu vers 11 h 55, signalant qu’une femme était coincée dans un équipement. Elle a été dégagée environ cinq heures plus tard, mais son décès a été constaté à l’hôpital.

Selon les autorités, l’accident s’est produit sur l’attraction « Flying Balloon », composée de douze sièges disposés autour d’un mât et s’élevant jusqu’à une hauteur de 10 mètres.

La victime et cinq autres employés procédaient à une maintenance de routine depuis 10 heures ce jour-là.

Alors qu’elle inspectait l’intérieur du mât, les sièges, fixés à son sommet, sont brusquement descendus pour une raison encore inconnue. La victime s’est retrouvée coincée entre le mât et la plateforme supportant les sièges.

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