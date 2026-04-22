Tôei a lancé une nouvelle marque de jeu vidéo, Tôei Games

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La société Tôei a annoncé mardi la création d’une nouvelle marque de jeux vidéo, Tôei Games, avec laquelle elle prévoit de sortir des titres pour ordinateurs et consoles.

Le studio japonais commercialise actuellement des jeux pour smartphones mettant en scène les personnages de ses films et séries d’animation. L’entreprise entend faire de cette nouvelle marque une source de revenus supplémentaire, en complément de ses activités dans le cinéma et la télévision.

Tôei Games proposera non seulement des jeux développés par des studios externes, au Japon comme à l’étranger, mais aussi des titres inspirés des films et des animes de la société, avec l’ambition de créer de nouvelles propriétés intellectuelles originales.

« Nous mettrons à profit l’expérience acquise dans la production audiovisuelle pour offrir aux joueurs du monde entier un divertissement unique signé Tôei », a déclaré son PDG Yoshimura Fumio.

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