Sanrio, créateur de Hello Kitty, se lancera dans le jeu vidéo

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La société Sanrio, connue pour ses produits dérivés mettant en scène le personnage de Hello Kitty, a annoncé mardi son entrée à grande échelle dans l’industrie du jeu vidéo, avec la sortie d’un premier titre prévue à l’automne.

L’entreprise japonaise entend élargir sa base de fans à l’échelle mondiale en développant des jeux centrés sur Hello Kitty et ses autres personnages populaires.

Dans le cadre de sa nouvelle marque « Sanrio Games », une dizaine de titres devraient être lancés au cours des trois prochaines années. Le premier d’entre eux, intitulé « Sanrio Party Land », destiné aux consoles Nintendo Switch et Switch 2, fera ses débuts à l’échelle mondiale à l’automne.

Le jeu proposera plus de 45 mini-jeux originaux mettant en scène plus de 145 personnages de l’univers Sanrio.

La société envisage également d’intégrer ses jeux à ses services existants, notamment ses parcs à thème.



Tsuji Tomokuni, le PDG de Sanrio

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