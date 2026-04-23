En réponse au Japon, la Chine a mené des exercices militaires dans le Pacifique occidental

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Une flottille de navires de guerre chinois a mené des exercices navals dans le Pacifique occidental, dans ce qui apparaît comme une réponse au récent passage d’un destroyer japonais dans le détroit de Taïwan.

Un porte-parole du commandement de la zone Est de l’armée chinoise — chargé des zones entourant Taïwan — a indiqué mercredi sur les réseaux sociaux que les manœuvres étaient terminées. La flotte est rentrée après avoir navigué entre les îles de Yonaguni et d’Iriomote, dans la préfecture d’Okinawa, la plus méridionale du Japon.

Le commandement avait annoncé dimanche que la flottille se dirigeait vers le Pacifique occidental pour des exercices, en empruntant un passage entre les îles d’Amami Ôshima et de Yokoate, au nord d’Okinawa, qui est une zone de navigation internationale.

L’état-major interarmées du ministère japonais de la Défense avait également confirmé à ce moment-là qu’un destroyer lance-missiles et une frégate de la marine chinoise avaient gagné le Pacifique en transitant entre ces deux îles de Kagoshima.

De son côté, le destroyer Ikazuchi des Forces japonaises d’autodéfense maritime a traversé le détroit de Taïwan vendredi dernier, en route vers les Philippines pour participer aux exercices multinationaux « Balikatan ».

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