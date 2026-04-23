La Chambre des représentants adopte une loi pour la création d’un conseil national du renseignement

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La Chambre des représentants a adopté jeudi un projet de loi visant à créer un conseil national du renseignement destiné à renforcer les capacités d’analyse et d’action du gouvernement.

Réuni en séance plénière, la chambre basse de la Diète a approuvé le texte à la majorité, avec le soutien de la coalition au pouvoir — le Parti libéral-démocrate et le Parti de l’innovation du Japon — ainsi que de formations d’opposition, dont l’Alliance centriste pour la réforme et le Parti démocrate du peuple.

Le projet de loi devrait être adopté au cours de la session parlementaire en cours, après son examen par la Chambre des conseillers, la chambre haute, le Parti démocrate du peuple ayant également l’intention de voter en sa faveur. La coalition gouvernementale ne dispose pas de la majorité dans cette chambre.

Le texte prévoit la création d’un conseil national du renseignement, placé sous l’autorité du Premier ministre, ainsi que d’un bureau national du renseignement chargé d’en assurer le secrétariat.

Ce futur conseil sera chargé d’examiner et de coordonner les activités de renseignement liées à la sécurité nationale et à la lutte contre le terrorisme, et de définir une politique de base pour faire face aux opérations d’influence menées par des acteurs étrangers.

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