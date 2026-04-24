Accident mortel d’une touriste étrangère : des pictogrammes envisagés dans les gares

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Un organisme rattaché au ministère japonais des Transports a proposé jeudi l’introduction d’avertissements multilingues et de pictogrammes, après qu’une touriste étrangère a été mortellement percutée par un train en août dernier.

Selon un rapport publié le même jour par le Comité de sécurité du transport japonais, un train de deux voitures exploité par la compagnie Kyûshû Railway a heurté la victime — une Taïwanaise de 55 ans — alors qu’il circulait entre les gares de Kami-Arita et d’Arita, sur la ligne Sasebo, dans la préfecture de Saga (sud-ouest du Japon), dans l’après-midi du 13 août 2025.

L’accident s’est produit à un passage à niveau de troisième catégorie, équipé d’un signal sonore mais dépourvu de barrières, situé à proximité du sanctuaire Sueyama, un site touristique prisé.

Le train roulait à environ 50 km/h. Le conducteur a aperçu la victime à quelque 86 mètres du passage à niveau et a actionné le frein d’urgence, sans toutefois parvenir à éviter la collision.

La femme, qui voyageait au Japon avec des amis, a entendu le signal sonore annonçant l’arrivée du train, mais elle s’est tenue près des rails, smartphone à la main, tournant le dos à la voie, apparemment pour prendre un selfie. Elle n’a pas réagi au coup de klaxon du train.

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