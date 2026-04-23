Bars à hôtes : le nombre de sanctions en 2025 a diminué grâce à la nouvelle loi

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Le Département de la police métropolitaine de Tokyo

L’Agence nationale de police a indiqué jeudi qu’elle avait pris des mesures à l’encontre de 143 personnes en 2025 pour des pratiques abusives liées aux bars à hôtes (host club), ces établissements où des hommes tiennent compagnie à des clientes. Ce chiffre est en baisse de 64 par rapport à l’année précédente.

Le nombre de sanctions administratives infligées à ces établissements, telles que les retraits de licence d’exploitation, a également reculé de 456 pour s’établir à 251.

Les consultations adressées à la police concernant des litiges de facturation ont diminué de 407, à 2 369 cas.

Ces baisses interviennent après la révision, l’an dernier, de la législation visant à encadrer ces pratiques, notamment celles consistant à endetter lourdement les clientes et à les contraindre à se prostituer pour rembourser leurs dettes.

La loi révisée interdit désormais les méthodes de vente exploitant les sentiments amoureux, les explications mensongères sur les tarifs, ainsi que la coercition des femmes vers des activités relevant de l’industrie du sexe.

Il existe plus de 1 000 bars à hôtes au Japon, où le client peut se voir proposer, moyennant une certaine somme d’argent, de passer du temps avec un ou plusieurs employés mâles qui lui servent nourriture et boissons et entretiennent la conversation.

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