La France salue le Japon pour avoir levé son interdiction d’exportations d’armes létales

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Le ministère français des Affaires étrangères a salué jeudi la décision du Japon de lever, plus tôt dans la semaine, son interdiction d’exporter des armes létales.

Cette mesure contribuera à la sécurité des populations ainsi qu’au maintien de la souveraineté en Europe et dans la région indo-pacifique, a déclaré un porte-parole du ministère lors d’une conférence de presse.

Le gouvernement japonais a en effet révisé mardi les lignes directrices d’application de ses « trois principes » encadrant les transferts d’équipements de défense, ouvrant désormais la voie à l’exportation, en principe, d’équipements létaux.

La France figure parmi les 17 pays vers lesquels le Japon est désormais autorisé à exporter des armes à la suite de cette révision.

Selon le porte-parole, les deux pays partagent largement les mêmes orientations, et cette évolution devrait favoriser un renforcement de la coopération bilatérale en matière de sécurité nationale et de défense. Il a également exprimé l’espoir d’une meilleure interopérabilité entre les forces armées françaises et les Forces d’autodéfense japonaises, ainsi que d’un approfondissement stratégique des relations entre les deux pays.

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