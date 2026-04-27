Pétrole : un premier approvisionnement alternatif est arrivé au Japon

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Du pétrole brut acheté aux États-Unis par le distributeur japonais Cosmo Oil est arrivé au Japon dimanche, marquant une première en tant qu’approvisionnement alternatif depuis le début des frappes américaines contre l’Iran fin février.

Un pétrolier transportant 910 000 barils de brut américain a accosté dans la matinée à un terminal au large de la baie de Tokyo, dans un contexte d’inquiétudes sur l’approvisionnement liées au blocus de facto du détroit d’Ormuz, point stratégique du transport mondial de pétrole.

Ce volume représentant moins d’une journée de consommation au Japon, le gouvernement s’efforce d’accroître rapidement ses importations en provenance de fournisseurs hors Moyen-Orient.

Le navire avait quitté un port du Texas fin mars et a rejoint le Japon via le canal de Panama après environ un mois de navigation.

Le pétrole brut sera acheminé par un pipeline sous-marin relié au terminal jusqu’à la raffinerie de Chiba de Cosmo Oil, filiale de Cosmo Energy Holdings, où il sera transformé en produits pétroliers tels que l’essence avant d’être mis sur le marché.

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